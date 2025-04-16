Mülakat mağduru atanmayan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı önündeki eylemine polis müdahale etti. Polis, eylemin 163’üncü gününde oturma eylemi yapmak isteyen öğretmen ve ailelerine sert müdahalede bulundu. Çocuklarına ve torunlarına destek veren yaşlılar müdehale sırasında fenalık geçirdi. Bazı öğretmenler ise gözaltına alındı.

Polisin müdahalesinden önce torunları ve çocukları için eyleme destek veren anne ve anneanneler “Algı Değil Hakikat Adaletsiz Mülakat” pankartı taşıdılar.

Müdahale sırasında bayılanlar oldu.

Atanmayan öğretmenler adına yapılan açıklamada ise “Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat sürecindeki tutarsızlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Objektiflik yok, adaletsizlik var. Hangi kriterle elediniz? Toplama, çıkarma işlemi yapamayan komisyonlara kefil oldunuz” denildi ve şu görüşler de savunuldu:

“Toplumdan ne saklıyorsunuz? Bin 600 adaya anlatın. Hodri meydan. Liyakatin katili oldunuz. Mülakatlarda yaşanan adaletsizlikler nedeniyle öğretmenlerin 20 yıllık emeklerini çaldınız.”