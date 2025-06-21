Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Gülcan O., 9 Ekim 2023'te görücü usulüyle evlendiği eşi M.C.O.’dan şiddet gördüğü gerekçesiyle evliliğinin 1,5. ayında ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Doğum yaptıktan sonra boşanma davası açan genç kadın, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: “Ben ve kızım ortada kaldık. Ne nafaka alabiliyoruz ne de güvenliğimiz var.”

Gülcan O., 30 Ağustos 2024’te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğumun ardından 16 Eylül'de Mardin Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Mahkeme, 4 Aralık 2024 tarihli ara kararla geçici velayeti anneye verirken, çocuğun lehine aylık 3 bin TL tedbir nafakasına hükmetti. Ancak genç kadın, nafaka ödemesinin yapılmadığını ve hayatının tehdit altında olduğunu ifade etti.

'KIZIMI ÖLDÜRMEMİ TEKLİF ETTİ'

Gülcan O., yaşadığı ev içi şiddeti şöyle anlattı:

“Eve girer girmez kapıları kırmaya, beni boğmaya çalışmaya başladı. Beni ölümle tehdit etti, altınlarımı aldı ve içki ile kumara yatırdı. Kızım doğduktan sonra ‘bu çocuk benden değil’ diyerek babalığı reddetti. Nafaka ödememek için ‘bu çocuğu öldürmeni istiyorum’ dedi.”

'DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUM'

Kendi güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten genç kadın, şu anda annesinin evinde yaşadığını ve maddi-manevi desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi:

“Altınlarımın sahtesiyle değiştirildiğini fark ettim. Kayınvalidem evimi sattı. Şu an ne evim var ne gelirim. Kızımın bezini, mamasını karşılayamıyorum. Dışarı çıkmaya dahi korkuyorum.”

Gülcan’ın annesi Nebahat O. da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a seslenerek yardım istedi:

“Bu evliliğin ilk gününden itibaren kızım şiddet gördü. Herkes biliyordu, ama kimse müdahale etmedi. Kızımın yaşadığı her şeyin şahidiyim. Damadın ailesi de olayların farkındaydı. Altınları yasaklı maddeye ve kumara verdi. Torunum için tek bir bez, tek bir süt bile göndermediler. Devletimizden yardım bekliyoruz.”

AVUKATI BİLE TEHDİT EDİLDİ

Gülcan O.’nun avukatı Gurbet Bilbay, sürecin uzamasından ve güvenlik zafiyetinden endişe duyduklarını belirtti:

“Müvekkilim, evlendiği ilk günden itibaren psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmış. Nafaka için icraya başvurduk, ancak ödeme yapılmıyor. Dava süreci uzadı, hâkim değişiklikleri yaşandı. Müvekkilim gibi binlerce kadın şiddet sarmalında nefes alamıyor. Hızlı ve etkili bir yargılamaya ihtiyaç var.”