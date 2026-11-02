Mersin'de, cezaevindeki ağabeyinin eşi Aygül Çınar (25) ile onun annesi Türkan Söylemez'i (53) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ömer Can Çınar (23), mahkemede savunma yaptı. Aygül Çınar'ın kardeşi, Türkan Söylemez'in kızı Ayşe Adıyaman, sanığın olaydan yaklaşık üç gün önce cezaevinden çıktığını ve cezaevindeyken de tehditlerini sürdürdüğünü söyledi.

Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen anne-kızın yakınları salonda hazır bulundu.

“BU TEHDİTLERE BEN ŞAHİDİM”

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Ayşe Adıyaman, Ömer Can Çınar'ın özellikle ablası Aygül'ü sürekli tehdit ettiğini anlattı. Adıyaman, “Neden annemlere gitmiyorsun, annenin evinde neden kalıyorsun diye sürekli tehdit ediyordu. Bu tehditlere ben şahidim. Sanık, olaydan yaklaşık 3 gün önce cezaevinden çıkmıştı. Cezaevindeyken de sürekli tehdit ediyordu” dedi.

Şikayetçilerden Sabiha Atmacasoy da kız kardeşi Türkan Söylemez ile yeğeni Aygül Çınar'ın öldürüldüğünü belirtti. Atmacasoy, Aygül'ün eşi cezaevine girdikten sonra annesinin yanında kalmaya başladığını, eşinin ailesinin ise onu kendi evlerine götürmek istediğini ve bu nedenle tartışmalar yaşandığını söyledi.

Aygül'ün olaydan iki gün önce kayınpederi ve kayınvalidesiyle cezaevindeki eşini ziyarete gittiğini anlatan Atmacasoy, “Döndüğünde çok tedirgindi. Benim olaya ilişkin bilgim ve görgüm bundan ibarettir” diye konuştu.

“SİLAHI GÖRÜNCE KORKTUM, ÇOCUĞUMU ALIP KAÇTIM”

Tanık Roza Dirli, komşusu olduğu anne-kızın evine olay günü gittiğini, evde sanığın da bulunduğunu anlattı. Birlikte kahve içtiklerini, herhangi bir tartışma ya da bağırma olmadığını söyleyen Dirli, evden ayrılacağı sırada ayakkabısının bağcıklarını bağlayan sanığın silahını gördüğünü belirtti.

Dirli, “Silahı görünce korktum, çocuğumu alıp kaçtım. Bu sırada maktul ile sanık arasında bağırma çağırma olmadı, tartışmadılar” dedi.

Aygül Çınar'ın arkadaşı ve komşusu olan tanık Hadice Karataş ise Aygül'ün, eşinin müebbet hapis cezası aldığını ve ondan ayrılmak istediğini kendisine anlattığını söyledi. Karataş, Aygül'ün eşinin telefonda boşanması halinde kendisini öldürmekle tehdit ettiğini aktardığını belirtti. Aygül'ün kayınbiraderinden de çok korktuğunu söyleyen Karataş, onun da tehditlerde bulunduğunu bildiğini ancak bu tehditlerin içeriğini bilmediğini ifade etti.

SANIK BEYANLARI REDDETTİ, AVUKAT EŞİN DE YARGILANMASINI İSTEDİ

Tanıkların ardından söz verilen Ömer Can Çınar, “Tanıkların beyanlarına katılmıyorum. Tamamen iftiradır, kurgudur. Ben yapmamam gereken bir suçu işledim, pişmanım” dedi.

Katılan vekili avukat Sebahat Gençtarih, cinayetin yalnızca Ömer Can Çınar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Aygül Çınar'ın eşinin de dosyaya dahil edilmesini ve ek iddianame düzenlenerek sanık olarak yargılanmasını talep etti.

Sanığın azmettirildiğini öne süren Gençtarih, “Asıl bu işin kurgusunu yapan maktulün eşidir. Sanık cezaevinden çıktıktan sonra silah ve araç temin etmiş, bu cinayeti işlemiştir. Aracın içindeki kişiler de olaydan haberdardır” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ANNE VE KIZI SİLAHLA VURULDU

Olay, 26 Temmuz 2025'te saat 00.30 sıralarında Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Can Çınar, yengesi Aygül Çınar ile onun annesi Türkan Söylemez'i silahla vurup kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık görevlileri, başından vurulan Türkan Söylemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Aygül Çınar da kurtarılamadı.

Polis, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Çınar'ın Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Özel Harekat ve dron desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda Çınar ile saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen A.K., S.T. ve Ö.İ.A. gözaltına alındı. Evde olayda kullanılan silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çınar ile A.K. tutuklanırken S.T. ve Ö.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ömer Can Çınar hakkında “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından dava açıldı. Sanık için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.