Anneler Günü’ne sayılı gün kala çiçekçilerde yoğunluk artarken, özellikle kırmızı güle olan talep fiyatları da tırmandırdı. Gül, bu yıl da Anneler Günü'nün vazgeçilmezi olurken, fiyat etiketleri alıcıları şaşırtıyor.

Anneler Günü dolayısıyla en çok tercih edilen çiçek türlerinden olan kırmızı gül, bu Anneler Günü’nde yine ön planda. Ancak artan talep ve ithalat gerekçesiyle fiyatlar tüketicinin alım gücünü zorluyor. Özellikle çevrimiçi satış sitelerinde 11 adet kırmızı gül 799 TL’ye kadar alıcı buluyor.

Çiçekçilerin aktardığına göre fiyat artışının en büyük nedeni, yurt dışından ithal edilen güllere olan bağımlılık. Hollanda’dan gelen güller için döviz kurundaki dalgalanma da fiyatları tetikliyor.

MALİYETLER ARTIYOR

Öte yandan, yerli üreticiler ise artan girdi maliyetlerinden şikayetçi. Seralarda ısıtma, sulama ve işçilik giderlerinin son yıllarda hızla arttığını belirten üreticiler, üretimden satış noktasına kadar olan zincirin tüketiciye yüksek fiyat olarak yansıdığını ifade ediyor.

Çiçekçiler, Anneler Günü yaklaştıkça fiyatların daha da yükselebileceğini belirtiyor. Tüketicilere ise hem bütçelerini zorlamamak hem de son dakika sıkıntısı yaşamamak için erken alışveriş yapmaları öneriliyor.