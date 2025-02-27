Rusya'da yaşanan bir olay, dünyada büyük yankı getirdi.



Saldırgan bir köpeğin 5 yaşındaki çocuğunu ısırdığını gören anne, annelik içgüdüsüyle çocuğunun üzerine kapandı. Kendi vücudunu kalkan yapan anne ağır yara alırken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAHRAMAN ANNE DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI



Annenin küçük oğlu için canını hiçe atarak gösterdiği cesaret, milyonlarca kullanıcının "İşte annelik böyle bir şey" yorumlarına neden oldu. Kahraman anne, Rusya'da ana haber bültenlerine konu olurken, köpeğin sahibinin tutuklanması için çağrılar yapıldı.



ROTTWEILER TÜRKİYE'DE YASAKLI IRKLAR ARASINDA MI?



Pitbull ve Rottweiler türü köpekler, tehlikeli olabilecekleri gerekçesiyle dünyanın birçok ülkesinde 'yasaklı ırklar' arasında yer almakta. Türkiye'de söz konusu yasak Pitbull cinsi köpekler için uygulansa da, Rottweiler türü köpekler yasaklı ırklar arasında yer almıyor.