Survivor performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşadı. Evinde yaşadığı sıkıntılardan bahsederken 5 yıl önce kaybettiği annesini hatırlayan Aydın, gözyaşlarını tutamadı.

“ANNEM OLSAYDI BÖYLE OLMAZDI”

Hüngür hüngür ağlayarak içini döken Merve Aydın, annesinin yokluğunu her geçen gün daha fazla hissettiğini anlattı.

Aydın, “Annem olsaydı her şey daha rahat olabilirdi. Sıkışıyorsun, annen olsun istiyorsun. Ama yok...” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

“ANNELERİNİZİ BAŞINIZ TACI YAPIN”

Annesini kaybetmenin ardından yaşadığı özlemi anlatan Aydın, annesi hayatta olanlara da seslendi.

Ünlü isim, “Rabbim bizden daha çok sevmiş. Annelerinize sahip çıkın, üzmeyin. Annelerinizi başınız tacı yapın. Gittiği zaman hiç ulaşamıyorsunuz. O yüzden kalbini hiç kırmayın.” ifadelerini kullandı.

“ŞURAM DÜĞÜMLENİYOR”

Duygularını kontrol etmekte zorlandığını söyleyen Merve Aydın, yaşadığı gözyaşlarının yılların birikimi olabileceğini belirtti.

Aydın, “Şuram düğümleniyor. Niyetim de kimseyi ağlatmak değil. Durduramıyorum kendimi. İş yaparken de böyleyim. Bu yılların birikimi de olabilir.” dedi.