The Times of Israel gazetesi, haberi “üst düzey bir kadın siyasetçinin kızı, ebeveynlerini cinsel istismarla suçladı; dava için yayın yasağı getirildi” başlığıyla duyurdu. Shoshana Strock’un, ailesi hakkında cinsel istismar iddiasıyla polise şikayette bulunduğu, soruşturmayla ilgili detayların paylaşılmasını engelleyen bir yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.

(İsrail Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock)

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İsrail medyasına, yurt dışında bulunan ve yakın zamanda ülkeye dönen Shoshana ile ilgili yabancı basından alıntı yapılması ya da olayın doğrudan veya dolaylı haberleştirilmesi yasaklandı.

(Bakanın kızı Shoshana Strock)

BAKANIN KIZI ÇIKTI

Ancak şikayetçinin, Bakan Orit Strock’un kızı Shoshana Strock olduğu ortaya çıktı.

Polis, şikayetin kamuoyuna açıklanmasına izin verse de soruşturma ve şüphelilerle ilgili bilgileri gizli tuttu. Shoshana’nın, şikayetten birkaç gün önce sosyal medyada yayınladığı bir videoda, annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği ve şikayette bulunacağını belirttiği öğrenildi.

İtalya’da yaşayan Shoshana, videosunda ayrıca küçük erkek kardeşlerinin de anne ve babaları tarafından fiziksel tacize uğradığını öne sürerek polise başvurdu.