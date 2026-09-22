İstanbul Fatih'te, iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre 18 yaşındaki Salim Taha A., annesine küfür ettiğini öne sürdüğü arkadaşı 19 yaşındaki Ensar Sezgin'i sol göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ensar S., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da olay, dün akşam saat 22.10 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi İlyaszade Sokak’ta meydana geldi.

BIÇAKLANMA İHBARI GELDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polise bir kişinin bıçakla yaralandığı yönünde ihbar gelmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

19 YAŞINDAKİ GENÇ CAN VERDİ

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında Ensar Sezgin'in (19) sol göğsünden bıçaklandığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ BIÇAKLA YAKALANDI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 18 yaşındaki Salim Taha A.’yı olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin oto hırsızlığı ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından 2 kaydının bulunduğu belirlendi.

"ANNEME KÜFRETTİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM"

Yapılan soruşturmada şüpheli, polis ekiplerine verdiği ilk beyanında Ensar Sezgin ile arkadaş olduklarını belirterek, annesine küfür ettiği için arkadaşını bıçakladığını söyledi. Ensar Sezgin’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.