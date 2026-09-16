İstanbul Eyüpsultan'da iddialara göre annesinin bir süredir rahatsız edildiğini ve adım adım takip edildiğini öğrenen 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K., annesini taciz ettiğini öne sürdüğü Gürkan A. (24) ile bölgedeki bir parkta karşı karşıya geldi.

PARKTA TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çevredeki vatandaşların gözü önünde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulundurduğu ateşli silahı çıkaran Hasan Hüseyin K., Gürkan A.'ya kurşun yağdırdı. Parkta yankılanan silah sesleri çevrede büyük panik ve korkuya neden oldu.

İKI BACAĞINDAN VURULDU

Silahtan çıkan mermilerin her iki bacağına da isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Gürkan A.'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Hasan Hüseyin K., emniyet güçlerinin bölgede başlattığı saha çalışması neticesinde kısa sürede olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.