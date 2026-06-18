Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Schorndorf kasabasında 20 aylık bir kız çocuğu, annesinin otomobilde unutması sonucu hayatını kaybetti.



Polisin verdiği bilgiye göre, 44 yaşındaki anne, 20 aylık kızını öğleden sonra park halindeki aracında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve acil servis sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.



Polis, ilk incelemelere göre çocuğun annesi tarafından araçta unutulduğu değerlendiriliyor. Annenin kızını nasıl ve hangi nedenle saatlerce araçta unuttuğu ise soruşturma kapsamında araştırılıyor.



Yetkililer, olayda aşırı sıcakların etkili olup olmadığı, çocuğun başka bir hastalığının bulunup bulunmadığının henüz netlik kazanmadığını belirtti. Kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.



Polis, annenin ifadesinin alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, olayla ilgili hukuki sürece ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Çocuğun babasının olay sırasında nerede olduğu konusunda da bilgi paylaşılmadı.