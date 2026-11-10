Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'un 44. bölümünde yarışan 29 yaşındaki Ebru Laura Kırdök, annesinin İtalyan, babasının Artvinli olduğunu anlattı. İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu ve 6 yıldır evli olan Kırdök, yarışma boyunca bankanın tekliflerini geri çevirerek kendi kutusuna güvendi. Ancak finalde aldığı karar, 300 bin TL'lik farkla sonuçlandı.

İLK TURLARDA MAVİ KUTULAR AÇILDI

3 Kasım akşamı ATV ekranlarında yayınlanan bölümde Ebru Laura Kırdök, 5 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele etti. İlk turlarda arka arkaya mavi kutuların açılması yarışmacıya umut verdi. Ancak ikinci turda Murat'ın kutusundan 5 milyon TL çıkmasıyla oyunun dengesi değişti.

Üçüncü turda yeniden mavi kutuları bulan Kırdök, bankanın 200 bin TL'lik teklifini kabul etmedi. Dördüncü turda sunulan 350 bin TL'lik teklifi de tahtada hâlâ beş kırmızı kutu bulunduğu için geri çevirdi.

Beşinci turda 2 milyon TL'nin, altıncı turda ise önce 750 bin TL'nin ardından ikinci 5 milyon TL'nin açılması yarışmacının moralini bozdu. Buna rağmen bankanın 641 bin TL'lik teklifine de hayır diyen Kırdök, oyuna devam etti.

550 BİN TL'LİK TEKLİFİ REDDETTİ, KUTUSUNDAN 250 BİN TL ÇIKTI

Son turda 3 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla para ağacında yalnızca 1 milyon TL ve 250 bin TL kaldı. Bankanın son teklifi ise 550 bin TL oldu.

Teklifi bir kez daha reddeden Ebru Laura Kırdök, başından beri yanında tuttuğu kutuyu açtırdı. Kutudan 250 bin TL çıkınca yarışmacı, 550 bin TL'lik teklifi kabul etseydi kazanacağından 300 bin TL daha az para almış oldu.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNDEN SÜRPRİZ

Yarışmanın duygusal anlarından biri de Ebru Laura Kırdök'ün annesi ve kız kardeşinin stüdyoya gelmesiyle yaşandı. Ailesinin sürpriziyle duygulanan yarışmacı, gecenin sonunda 250 bin TL'lik ödülle Var mısın Yok musun'a veda etti.