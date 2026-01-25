Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan anne Ayşe Arslan, oğlunun 7 Kasım 2025'te araç anahtarını aldıktan sonra kaybolduğunu, kendisinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.



18 yaşındaki oğlu Enes Mekselina Arslan için, 'Çeteler aklını bulandırdı. Onu suçta kullanacaklar' ifadelerini kullanan annenin korktuğu başına geldi.

KAYIP OĞLU TETİKÇİ ÇIKTI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri kurşunlama olayını araştırmaya başladı. Kameraları inceleyen ekipler, saldırının bir araçtan yapıldığını tespit etti.

Söz konusu araç bir hastane otoparkında bulundu. Saldırganlar arasında Arslan'ın da olduğu ortaya çıktı. Arslan, Edirne'de operasyonda gözaltına alındı. Arslan dışında 7 kişinin daha gözaltında olduğu ortaya çıktı.