Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde annesi Huriye Çiçekli (43) ile ablası Zeynep Demircan'ı (23) pompalı tüfekle öldüren Hüseyin Demircan (21), saklandığı adreste yakalandı. Demircan ile saklanmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı A.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, kırsal Konuklu Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Tarım işçisi oldukları belirtilen ailenin oğlu Hüseyin Demircan, babasıyla dini nikahla yaşayan annesi Huriye Çiçekli'den para istedi. Çiçekli, eşi Ahmet Demircan'ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaçları olabileceğini belirterek olumsuz yanıt verdi.

Çıkan tartışma sırasında Hüseyin Demircan, evde bulunan pompalı tüfekle ailesine ateş açtı. Daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen şüpheli, tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı.

11 YAŞINDAKİ MELİKENUR'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saçmaların isabet ettiği Huriye Çiçekli ile kızları Zeynep ve Melikenur Demircan yaralandı. İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, Zeynep Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Huriye Çiçekli de kurtarılamadı. Ayağından yaralanan 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SAKLANMASINA YARDIM EDEN ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Hüseyin Demircan'ı saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin saklanmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı A.Ç. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Demircan ile arkadaşı, mahkemece tutuklandı.

Altı çocuk annesi Huriye Çiçekli ile kızı Zeynep Demircan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.