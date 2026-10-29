David McBride'ın biyolojik annesini bulmak için başladığı arayış, varlıklarından haberdar olmadığı iki kardeşiyle buluşmasını sağladı. Bebekken bir otomobilde bulunan McBride ile telefon kulübelerinde terk edilmiş Helen Ward ve John, yıllar sonra birbirlerine kavuştu.

BBC Türkçe'nin aktardığı öyküde, ilk bağlantıyı DNA testi kurdu. McBride ile Ward kardeş olduklarını bu yolla öğrendi. Ardından arayışlarını anlattıkları bir televizyon programı, diğer kardeşleri John'a ulaşmalarını sağladı. Ancak annelerinin, McBride ile Ward'ın birbirlerini bulmasından kısa süre önce 90 yaşında öldüğü ortaya çıktı.

DOĞUM BELGESİNDE ANNE VE BABASI BİLİNMİYORDU

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, kendisini evlat edinen sevgi dolu bir ailede büyüyen McBride, evlat edinildiğini hep biliyordu. Ancak 15 yaşında orduya katılmak için doğum belgesi başvurusu yaptığında, geçmişine ilişkin ne kadar az şey bilindiğini fark etti. Belgede biyolojik anne ve babasının kimliği bilinmiyor olarak belirtiliyor; doğum yeri ve tarihi de yer almıyordu.

Onu büyüten babası, bebekken kilitli olmayan bir otomobilin ön koltuğunda terk edilmiş halde bulunduğunu anlattı. McBride o günlere ilişkin öğrendiklerini, "Beni mavi giysiler içinde, ekose desenli bir çantanın içinde buldular" sözleriyle aktardı.

Baba oğul, yerel kütüphanede gazete kupürlerini incelemeye başladı. Haberler bebeğe iyi bakıldığını gösterse de annesinin kimliğine ilişkin pek bilgi vermiyordu. McBride'ın yıllarca sürdürdüğü araştırmalar ve katıldığı bir BBC programı da sorularını yanıtlamaya yetmedi.

AYNI SORULARI SORAN BİR KIZ KARDEŞ

McBride daha sonra DNA testi yaptırdı ve biyolojik kız kardeşi Helen Ward'a ulaştı. Bu haberi, "Harika bir sürprizdi... Sanki Noel gelmişti" sözleriyle anlattı.

Ward da geçmişini arıyordu. İkisi yedi yıl arayla doğmuş, İrlanda sınırının farklı taraflarında bulunmuştu. Ward, "Bir telefon kulübesinde, yeşil ekose bir çantanın içinde bulundum" dedi.

Onu bulan kişi bir kamyon şoförüydü. Ward'ın anlatımına göre çantada sıcak tutan bir şişe ile yedek kıyafetler vardı; kendisi de iyi giydirilmiş ve sarılmıştı.

Ward da sevgi dolu bir aile tarafından evlat edinilmişti. Anne olduktan sonra kendi annesi hakkında bilgi edinmek istedi ve bir sosyal hizmetler uzmanıyla görüştü. Kendisine gösterilen belgede anne ve babasının bilinmediği, telefon kulübesinde terk edilmiş halde bulunduğu yazıyordu.

Yıllarca araştırma yapan Ward, bir radyo programında öyküsünü anlattı; 1969'da vakasıyla ilgilenen polise ve kendisini bulan kamyon şoförüne ulaştı. Kardeşini bulmasını sağlayan ise bir arkadaşının aldığı ev tipi DNA testi oldu.

İki kardeş yüz yüze geldiklerinde birbirlerindeki fiziksel benzerlikleri de gördü. McBride o anı, "Tanıştığımız anda, etrafımızdaki her şey yok olmuş gibi geldi" diye anlattı.

TELEVİZYON PROGRAMI ÜÇÜNCÜ KARDEŞE ULAŞTIRDI

Ward'ın araştırmaları sırasında karşılaştığı başka bir haber de aklındaydı: 1965'te bir telefon kulübesinde, çantanın içinde ve yanında sıcak bir biberonla bulunan bir bebek. Ayrıntılar, kendisinin ve McBride'ın öyküsüyle benzeşiyordu.

Avustralya'da yaşayan genç bir kadın, McBride ve Ward'ın arayışlarını anlattıkları televizyon programını izleyince İrlandalı babası John'u düşündü. Sonradan John'un gerçekten de onların öz kardeşi olduğu anlaşıldı.

John'un ailenin ortanca çocuğu olduğunu söyleyen Ward, üç kardeşin buluşmasını şöyle anlattı:

"Üçümüz bir araya gelip buluştuğumuzda, gerçeküstü bir deneyimdi. Ailenize bakıyorsunuz. Ve binlerce soru tekrar aklınıza geliyor. Ama o an için sihirliydi."

ANNELERİNİ YARGILAMADIKLARINI SÖYLÜYORLAR

Kardeşler, annelerinin ölümünü öğrenseler de ailelerinin geçmişine ilişkin bazı parçaları bir araya getirebildi. McBride'ın anlatımına göre anneleri İrlanda'nın batı kıyısından Dublin'e gelmişti. Babaları ise Dublin'de bir orkestra şefiydi ve ilişkileri 40 yıl ya da daha uzun sürmüştü.

Babaları evli ve Protestan, anneleri ise Katolikti. McBride, dönemin dini ayrılıkları ve muhafazakâr toplumsal yapısı içinde bu ilişkinin pek çok tabuyu çiğnediğini düşünüyor.

Yanıtsız kalan sorulara rağmen hem Ward hem de McBride, annelerini kararları nedeniyle yargılayamayacaklarını söylüyor. Ward, "Üç bebeğini de karnında taşıdıktan ve doğurduktan kısa bir süre sonra terk etmek onun için korkunç olmalıydı" diyor.