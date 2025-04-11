Hatay'ın İskenderun ilçesinde 8 Nisan'da, Denizciler Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan Habraş, tartıştığı annesini boğarak öldürdü.
AĞABEYİNİ ARAYIP AĞLAMIŞ
Habraş daha sonra ağabeyini arayarak, "Annemiz öldü, başımız sağ olsun" dedi. Ağabeyinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Hüsne Habraş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
İÇİNDEKİ ŞEYTANI ÇIKARMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Emniyetteki ifadesinde içindeki şeytanı çıkarmak için annesini öldürdüğünü söyleyen Habraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.