Sosyal medyada paylaşım yapan Berra Şanlıer, annesini kaybetmesinin üzerinden bir ay geçtiğini belirterek, o gece yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı. Benzer olayların başka ailelerin başına gelmemesi için yaşadıklarını anlatmak istediğini ifade eden Şanlıer, annesinin gözleri önünde can çekiştiği sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyledi.

Şanlıer, annesinin uyanmadığını belirterek yardım istediğinde telefondaki görevlinin kendisine, "Annen uyanmıyorsa niye burayı arıyorsun?" şeklinde yanıt verdiğini iddia etti.

5 DAKİKALIK MESAFEYE 25 DAKİKADA ULAŞTILAR İDDİASI

Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin evlerine 5 dakika mesafede olduğunu belirten Şanlıer, ambulans ekibinin olay yerine yaklaşık 25 dakikada ulaştığını öne sürdü.

Ambulansın siteye gelmesinin ardından ekibin binayı bulamadığını ve kendisinin tüm siteyi dolaşarak ambulansı aradığını anlatan Şanlıer, ekibi bulduğunda ise eve bir an önce ulaşabilmek için ambulansa binmek istediğini ancak kendisinin araca alınmadığını ifade etti.

ANNESİNİ TAŞIMAK İÇİN KENDİSİNDEN YARDIM İSTENDİ

Şanlıer, ambulans ekibinin şok cihazlarını kendisine taşıttığını, annesini evden çıkarmak için de yeterli personel bulunmadığını iddia etti. Gece yarısı 5-6 erkek bulmasının istendiğini belirten Şanlıer, çevresinden yardım alarak annesini evden çıkarmaya çalıştıklarını aktardı.

Annesinin taşınması sırasında yaşananlara da değinen Şanlıer, ambulans ekibinin annesini taşıyamadığını ve sedyeden bozma bir araçla annesini kafa üstü düşürdüğünü öne sürdü.

“O GÖRÜNTÜ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR”

Annesinin düşürüldüğü yerin kendi odasının eşiği olduğunu belirten Şanlıer, yaşadığı olayın ardından bir aydır odasında uyuyamadığını ifade etti.

Sitede yaşananların güvenlik kameralarına yansıdığını belirten Şanlıer, ambulans ekibindeki kişilerden tek tek şikâyetçi olacağını ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Şanlıer paylaşımında, "Ben annemi, canımı gözlerimin önünde kaybettim. Hepinizden tek tek şikâyetçi olacağım. Hepinizi tespit edeceğim. Hepsini hukuki yollarla hesabını soracağım. Peşini bırakmayacağım. Asla" ifadelerini kullandı.

Şanlıer'in paylaşımının ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı aynı durumla karşılaştığını paylaştı.