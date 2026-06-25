"Var Mısın Yok Musun" yarışmasına katılan Yasemin'in hikâyesi izleyenleri duygulandırdı. Küçük yaşlardan itibaren hayat mücadelesi veren genç kadın, annesine ev alma hayaliyle çıktığı yarışmada verdiği kritik kararla milyonluk ödülün sahibi oldu.

''KENDİME AİT BİR ODA YOKTU''

17 Nisan 1987 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Yasemin, beş çocuklu bir ailenin içinde büyüdü. Çocukluk yıllarını ekonomik zorluklar içinde geçiren yarışmacı, kendisine ait bir odasının ve oyuncağının olmadığını anlattı.

Ailenin yükünü büyük ölçüde annesinin omuzladığını belirten Yasemin, babasının ise evde çok fazla bulunmadığını ifade etti. Henüz 15 yaşında çalışmaya başlayan yarışmacı, uzun yıllar kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele verdi.

7 YIL HOSTES OLARAK ÇALIŞTI

İş hayatına hostes olarak adım atan Yasemin, 7 yıl boyunca bu mesleği yaptı. Daha sonra kariyerine makyaj sanatçısı olarak devam etti. Ancak onun en büyük hayali, yıllarca emek veren annesinin artık rahat bir yaşam sürmesini sağlamaktı.

Yarışmaya katılma nedenini anlatan Yasemin, annesine bir ev almak ve onu kiradan kurtarmak istediğini söyledi. Bu sözleri stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

SON TURDA NEFESLER TUTULDU

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde başarılı bir performans sergileyen Yasemin, son tura kadar gelmeyi başardı. Kritik aşamada kutularda yalnızca 1 TL ile 3 milyon TL kaldı.

Bu noktada bankadan gelen teklif ise tam 1 milyon 100 bin TL oldu. Büyük bir karar vermek zorunda kalan yarışmacı, risk almak yerine teklifi kabul etti.

Kararının ardından stüdyoda büyük sevinç yaşanırken, Yasemin annesine ev alma hayaline bir adım daha yaklaşmış oldu.

DEVAM ETSEYDİ HÜSRANA UĞRAYACAKTI

Yarışmanın sonunda açılan kutular ise kararının ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Eğer yarışmaya devam etseydi, elindeki kutudan yalnızca 1 TL çıkacaktı.

Böylece Yasemin hem büyük bir hayal kırıklığından kurtuldu hem de kazandığı 1 milyon 100 bin TL ile annesine ev alma hayalini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı.