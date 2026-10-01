İstanbul'da şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın tutuklu sanığı ve ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ilk kez hakim karşısına çıktı. Gülter, savunmasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Gülter, "Çok ağır bir suçlamanın altındayım. Gerek sosyal hayatım gerek özel hayatım, her şeyim sayfa sayfa paylaşılıyor. İlk defa hakim karşısındayım ama sanki her gün yargılandım" dedi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Tuğyan Ülkem Gülter, savunmasında olay gününü baştan sona anlattı. Olay günü Sultan Nur Ulu ile markete gittiklerini, poğaça yediklerini ve ardından eve döndüklerini belirtti.

Gülter, annesinin kızı için bakıcı aradığını, bakıcı ile görüşme yaptıklarını ancak anlaşamadıklarını söyledi. Annesinin daha sonra yeni bir bakıcı bulduğunu ifade eden Gülter, "Kendi hattım kapalıydı. Görüşmeleri Sultan'ın ya da yanımızda bulunan avukat Burçe'nin telefonundan yaptık" dedi.

"ANNEM BÜTÜN GÜN YEMEMİŞTİ"

Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan ile birlikte Yalova'daki eve geldiklerinde annesinin odada olduğunu anlattı. Gülter, "Annem bütün gün hiçbir şey yememişti. Ben dışarı çıkmak istedim ancak annem istemedi" ifadelerini kullandı.

Evde kalmaya karar verdiklerini belirten Gülter, yemek ve alkol siparişi verdiklerini, ardından film izlediklerini söyledi.

"FİLMİ AÇTIK, GIRGIR ŞAMATA YAPTIK"

Tuğyan, "Sonra gırgır şamata yaptık. Ben Kervan'la konuşmak için iki ya da üç kez odama gittim" dedi.

Sultan'ın daha önce bir kaza geçirdiğini ve kendisinin de yanında olduğunu anlatan Gülter, "Sultan'ın alnında yarası vardı. Biz annemle odadan odaya konuştuk" dedi.

"BİR ANDA SES GELDİ"

Tuğyan Ülkem Gülter, olay anını ise şöyle anlattı:

"Ben gardırobun yanındaydım. Annem önce Sultan'ı, sonra beni tuttu. Bizi oynatmaya başladı. Sultan da o sırada alnındaki yarasına bakıyordu. Bir anda büyük bir ses geldi. Telefonum yatağımdaydı. Benim arkam dönükken annem düştü. Ben görmedim."