Malatya'nın Doğanyol ilçesi Koldere Mahallesi'nde dün saat 20.48 sıralarında, cezaevinden bir süre önce çıktığı belirtilen Serhat Aydın ile annesi H.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Aydın, elindeki bıçakla annesini rehin aldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
JANDARMAYA SALDIRDI
Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Annesine bıçakla zarar verdiği görülen şüpheli, duruma müdahale etmek isteyen jandarma personeline de elindeki bıçakla saldırdı. Bölgedeki görevli jandarma personeli, ateş açarak Serhat Aydın'ı etkisiz hale getirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından yaralı olarak Doğanyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Aydın yaşamını yitirdi. Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralanan anne H.A. ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Malatya Valiliği, konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. İhbarın ilk olarak İstanbul'dan yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saat 21.15 sıralarında olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli şahsın dengesiz davranışlar sergilediğini ve annesi H.A.’yı bıçakla rehin aldığını tespit etmiştir. Şahsın annesine zarar vermeye başlaması ve müdahale eden güvenlik güçlerine bıçakla saldırması üzerine, görevli personel tarafından meşru müdafaa kapsamında ateş edilerek şüpheli etkisiz hale getirilmiştir. Olayda yaralanan H.A. isimli vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.