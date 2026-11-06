Manisa’nın Yunusemre ilçesi Ayni Ali Mahallesi'nde Uğur K. (46), telefonla aradığı ablasına aynı binada ikamet eden annesi Hülya A. (73) ile ağabeyi Hüseyin K'yi (47) bıçakladığını söyledi. YAŞAMLARINI YİTİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ Ablasının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, anne Hülya A. ile oğlu Hüseyin K'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ İki kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen Uğur K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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