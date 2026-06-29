DURU KINAY'IN SON HALİ GÜNDEM OLDU
Oyuncu Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızları Duru Kınay, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Arkadaşlarıyla birlikte Yalıkavak'ta tatil yapan 22 yaşındaki Kınay, plajda objektiflere yansırken, annesi Emine Ün'e olan benzerliğiyle dikkat çekti.
EMİNE ÜN'ÜN KIZI PLAJIN GÖZDESİ OLDU
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Duru Kınay, yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran Kınay, yeşil bikinisiyle görüntülendi.
Yoğun geçen sezonun ardından arkadaş grubuyla tatil yapan Duru Kınay'ın sahildeki neşeli halleri objektiflere yansıdı. Gün boyunca denize giren ve güneşlenen genç isim, doğal tavırlarıyla da dikkat çekti.
Plaj stilinde yeşil tonlarında bir bikini tercih eden Duru Kınay, fit görünümüyle beğeni toplarken, sosyal medyada en çok konuşulan detay ise annesi Emine Ün'e olan benzerliği oldu. Çok sayıda kullanıcı, Duru Kınay'ın yüz hatları ve gülüşüyle annesinin gençlik yıllarını hatırlattığını belirten yorumlar yaptı.
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EMRE KINAY VE EMİNE ÜN'ÜN KIZININ ÇOCUKLUĞUNDAN FOTOĞRAF
Emre Kınay ile Emine Ün, 2003 yılında evlenmiş, 2004 yılında kızları Duru dünyaya gelmişti. 2009 yılında yollarını ayıran ikili, kızları Duru'nun özel günlerinde bir araya gelmeye devam ediyor.
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