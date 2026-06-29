Plaj stilinde yeşil tonlarında bir bikini tercih eden Duru Kınay, fit görünümüyle beğeni toplarken, sosyal medyada en çok konuşulan detay ise annesi Emine Ün'e olan benzerliği oldu. Çok sayıda kullanıcı, Duru Kınay'ın yüz hatları ve gülüşüyle annesinin gençlik yıllarını hatırlattığını belirten yorumlar yaptı.