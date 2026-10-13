Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu kez annesi Yurdagül Eken ile ilişkisine dair sözleriyle konuşuldu. Geçtiğimiz nisan ayında 91 yaşında hayatını kaybeden annesinin cenazesine katılmayan Erbil, nedenini ilk kez açıkça anlattı. Çocukluğunda yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını söyleyen şovmen, annesine hakkını helal ettiğini ancak içindeki kırgınlığın yıllar geçmesine rağmen dinmediğini dile getirdi.

ANNESİNİN CENAZESİNE NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI

Annesine hakkını helal edip etmediği sorulan Mehmet Ali Erbil, “Anneme hakkımı helal ettim tabii canım. Etmeyecek bir durum olamaz” yanıtını verdi. Ancak konu annesinin cenazesine katılmamasına gelince şovmen, kararının nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi. Çok açık yani.”

Erbil, annesiyle arasındaki kırgınlığın geçmişten bugüne uzandığını da belirterek, “İçimde bir ukde kaldı. O çocukluğumdan bugüne kadar bile…” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUĞUNDA YAŞADIKLARINI UNUTAMADI

Mehmet Ali Erbil, anne ve babasının ayrılmasının ardından geçen çocukluk yıllarında yaşadıklarını daha önce de anlatmıştı. Özellikle üvey babasıyla aynı evde yaşadığı dönemin kendisinde derin izler bıraktığını söyleyen Erbil, 2021 yılında Jülide Ateş'in sunduğu 40 programında yaşadıklarını gözyaşları içinde dile getirmişti.

O dönem 14 yaşına geldiğinde üvey babasının kendisini evde istemediğini, yatılı konservatuvara gönderildiğini ve annesinin kendisine sahip çıkamadığını anlatmıştı. Üvey babasının kirli çamaşırlarını annesine yıkatmadığını, bu nedenle çamaşırlarını bir komşularına götürdüğünü de söylemişti.

Erbil, annesini kendisini üvey babasına karşı koruyamadığı için sevemediğini ifade etmiş, bu sözleri uzun süre gündemde kalmıştı.

ÜVEY BABASIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Yaşadığı kırgınlıklara rağmen sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, üvey babası için yaptıklarını da anlattı.

Erbil, “Ben yine de evlatlık görevlerimi sonuna kadar yaptım. O üvey pedere bile maaş bağladım. Bana o kadar çektiren adama” diyerek geçmişte kendisine yaşattıklarını söylediği kişiye rağmen maddi desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Şovmenin açıklamaları, annesiyle yıllar boyunca devam eden kırgınlığını ve çocukluk deneyimlerinin hayatındaki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.