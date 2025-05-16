Arjantin'in La Plata kentinde, korkunç bir olay yaşandı. 74. Sokak’ta bulunan bir evde, adamın annesinin cesediyle yaklaşık dört yıl boyunca yaşadığı ve bu süreçte yazdığı dehşet verici mektuplar bulundu.

lmneuquen.com'un haberine göre polis, evde yapılan baskında, 47 yaşındaki adamın annesinin cesediyle geçirdiği günlere dair ayrıntıları içeren bir de defter ele geçirdi.

Mektuplarda, adamın annesinin ölümünden sonra cesediyle yaşamaya devam ettiğine dair korkunç açıklamalar yer alıyor.

Defterdeki metinler, 10 Kasım 2021'de hayatını kaybeden Marta Yolanda Durand’ın ölümünden bu yana geçen süreyi anlatıyor.

Olay, adamın yıllardır görmediği kardeşinin, kırsaldaki eve ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı. Kardeşi, annesinin ölümünü ve cesedi sakladığını öğrendikten sonra hemen polisi aradı.

Polis eve vardığında, ileri derecede çürümüş bir ceset buldu ve olay yerinde "mide bulandırıcı bir koku" olduğu belirtildi. Cesedin durumuna dair yapılan açıklamada, sadece kemiklerin kaldığı ve kalıntıların kaybolduğu ifade edildi. Ayrıca, odada kemirgenlerin yol açtığı döküntüler bulunduğu da bildirildi.

Gözaltına alınan adam, mahkemede kısa bir açıklama yaparak annesinin ölümünü yetkililere bildirmemeyi tercih ettiğini ve cesedi yatak odasına taşıdığını itiraf etti. Kendisi, annesiyle "iyi bir ilişkisi olmadığını" belirtti. Buenos Aires polisi, şüphelinin pişmanlık duyduğunu ve "Yaptıklarımdan dolayı özür dilerim" dediğini aktardı.

Olayın dehşet verici detaylarının ardından, polis ve adli yetkililer, adamın annesinin cesedini bu kadar uzun süre saklamasının ardında yatan sebepleri araştırmaya devam ediyor. Şüphelinin psikiyatri hastası olabileceği öne sürülürken, adamın suçsuzluk karinesine aykırı olarak, suçu bildirmemek ve cesedi saklamak gibi suçlamalarla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Soruşturmacılar, olaya dair her yönü inceleyerek, herhangi bir yanlışlık yapılıp yapılmadığını belirlemeye çalışacak ve buna göre suçlamalar yöneltilecek.