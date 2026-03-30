Olay, Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. C.M., annesi A.D.'nin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen G.I. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında C.M., G.I.'yı karın bölgesinden iki bıçak darbesiyle yaraladı. G.I., kanlar içinde yere yığılırken, C.M. ise evden hızla uzaklaştı.

İKİNCİ SALDIRI KAMERADA

Gürültüyü duyup dışarı çıkan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı G.I., sağlık ekipleri ve A.D. eşliğinde sedyeyle apartmandan çıkartılıp, ambulansa alınmak istendi. Olaydan sonra apartmanda gizlendiği anlaşılan C.M., ambulansa alınmak istenen G.I.’yı yeniden bıçaklamak istedi.

Olay yerinde bulunan polis memurları, elinde bıçak bulunan C.M.'ye biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Bu sırada sağlık görevlileri de yaralı G.I. ile kadın arkadaşı A.D.'yi de ambulansa alıp, kapıyı kapattı. C.M., bu kez de elindeki bıçağı 4-5 kez ambulansın arka kapısına vurarak, kapıyı açmak istedi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Polis, yeniden biber gazıyla müdahale etti. C.M., bu kez kendisine engellemeye çalışan polise de bıçakla saldırmak istedi. Yaşanan arbede sırasında koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışan C.M., yaklaşık 150 metre koştuktan sonra polis, tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. O anlar anbean DHA kameralarına yansıdı.

ANNE VE OĞLU, HASTANEDE POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından yaralı G.I. ile hastaneye giden A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı. C.M. ve annesi A.D., sağlık kontrolünden geçirildiği sırada hastanede polise zor anlar yaşattı. Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen anne ve oğlu, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.