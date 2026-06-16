Genç yaşta hayatını kaybederek sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan oyuncu Ece İrtem’in vefatına ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili avukatından resmi açıklama geldi. Son günlerde bazı basın yayın organları ile televizyon programlarında yer alan, “Anne Nuriye İrtem emniyette ifade verdi” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

''ANNESİ ŞOKA GİRDİ, HALEN İFADESİ ALINAMAMIŞTIR''

Ece İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun, anne Nuriye İrtem’e ait olduğu iddia edilen ifadenin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“Müvekkilim Ece İrtem’in 15.06.2026 günü vefatı sonrasında, soruşturma makamlarınca annesinin ifadesinin alındığı beyan edilerek bu ifadeye atfen bazı yorumlarda bulunulmaktadır.

Müvekkilimin annesi, olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiğinden tıbbi gözetim altına alınmış olup, hâlen ifadesi alınamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

AVUKATINDAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yaptığı açıklamada İrtem'in evinde annesiyle birlikte bulunduğu sırada yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Gökkoyun, ilk değerlendirmelere göre kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğunu ancak kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla netleşeceğini ifade etmişti.

KESİN SONUÇ OTOPSİ RAPORUNDA BELLİ OLACAK

Ece İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olayın kesin nedeni yapılacak adli inceleme ve otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

Genç oyuncunun cenazesinin ise memleketi İzmir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.





NE OLMUŞTU?

SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan *Gel Konuşalım* programlarında, Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem’in emniyette verdiği ifadeye ulaşıldığı öne sürülmüştü.

Programlarda yer alan iddialara göre Nuriye İrtem, olaydan bir gün önce kızıyla birlikte yaşadıkları sokağa yakın bir mekânda düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldıklarını ifade etti. Anne İrtem’in, kutlamanın ardından eve döndüklerini ve kızının dinlenmek üzere odasına geçtiğini söylediği iddia edildi.

''SABAH SESLENDİM YANIT ALAMADIM''

Yayınlarda aktarılan bilgilere göre Nuriye İrtem, gece saatlerinde kızının kısa süreliğine uyandığını duyduğunu, ancak sabah kahvaltı için seslendiğinde herhangi bir yanıt alamadığını anlattı.

İddialara göre odasına girdiğinde kızını hareketsiz halde bulan anne İrtem’in, ifadesinde Ece İrtem’in zaman zaman alkol kullandığını ve antidepresan tedavisi gördüğünü söylediği öne sürüldü.

Ancak daha sonra Ece İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, anne Nuriye İrtem’in emniyette bu yönde bir ifade verdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek söz konusu iddialar yalanlandı.