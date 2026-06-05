Türk televizyon ve sahne dünyasının tanınan isimleri Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep Uygur, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamını sahnede yaptığı performansla değiştirdi.
Annesinin izinden giderek dans dünyasına adım atan genç isim, oryantal dans performansıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Lara Zeynep Uygur, annesi Burçin Orhon’un yıllar önce Türkiye’de oryantal dans denince akla gelen ilk isimlerden biri olmasının ardından benzer bir alanda sahneye çıktı.
Genç dansçının sergilediği performans kısa sürede sosyal medyada yayılırken, izleyenler hem teknik başarısını hem de sahne hakimiyetini öne çıkardı.
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Lara Zeynep Uygur’un dans görüntüleri, birçok kullanıcı tarafından annesi Burçin Orhon’un 90’lı yıllardaki sahne performanslarıyla karşılaştırıldı. Paylaşımlarda, anne-kız arasındaki benzerlik dikkat çekerken, özellikle mimik ve sahne enerjisi öne çıkarıldı.
Bazı kullanıcılar iki ismin videolarını yan yana paylaşarak benzerliği vurgularken, genç dansçının performansı “90’lar nostaljisi” yorumlarına neden oldu.
SANAT MİRASINI SÜRDÜRÜYOR
Süheyl Uygur’un tiyatro kökenli kariyeri ve Burçin Orhon’un dans geçmişiyle büyüyen Lara Zeynep Uygur’un, ailesinden gelen sanat birikimini sahneye taşıdığı yorumları yapıldı.
Genç ismin ilerleyen dönemde profesyonel dans kariyerine devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.
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