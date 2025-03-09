ABC News'in haberine göre, şiddetini azaltarak Kategori 1 seviyesine düşen Alfred Tropikal Siklonu, Queensland’de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve araç hasar gördü, elektrik hatları devrildi.

Queensland Eyalet Başbakanı David Crisafulli, siklonun neden olduğu tahribatın 2013’te bölgeyi vuran Oswald Siklonu’ndan bu yana görülen en büyük hasar olduğunu belirtti.

ÜLKENİN DOĞUSUNDA OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

6 Mart'ta Avustralya’nın doğusunda alarm seviyesine geçilmiş, Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerinde okullar tatil edilmiş ve toplu taşıma hizmetleri durdurulmuştu.

Yetkililer, Alfred’in 1974 yılında Gold Coast'u vuran ve büyük sellere yol açan Zoe Siklonu'ndan sonra Brisbane’in yakınlarından geçen ilk büyük tropikal fırtına olduğunu vurguladı.

Şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlar nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, acil durum müdahalesine giden iki askeri aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.