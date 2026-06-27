Yangın, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.
Ekipler, karadan yürüttükleri çalışmalarla rüzgarın etkisine rağmen alevlerin yayılmasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi.