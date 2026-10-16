İ L A N

T.C. ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

12.10.2026

Dosya No : 2026/454 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ile ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Nedeniyle Tapu İptali ve Hazine Adına Tescili davası nedeniyle;

İlanen tebligat yapılmasına karar verilen; Antalya İli Aksu İlçesiKaraöz Mahallesi 14765 ada 141 parsel (eski 373 parsel) sayılı taşınmaz maliklerinden "Havana kocası Ali" isimli kişinin kimlik bilgilerine ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenildiğinden, adı geçen şahıs hakkında bilgisi olanların veya adı geçenin iş bu ilanın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaatta bulunmaları, bulunmadıkları takdirde adı geçen şahıs hakkında gaiplik kararı verileceği ilanen tebliğ olunur.

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