T.C.

ANTALYA 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/335

Karar No : 2025/751

HÜKÜM ÖZETİ

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2025 tarihli karar ile TCK.nun 158/1-f.son, 62, 52/2 ve 53.maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis ve 7.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Khamıs ve Mabroka kızı, 01/11/1995 Mısır doğumlu, (Y.K.N:99063898372) TAİSSER KHAMIS ABDELHAMID ELSAYED'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK 268 inci maddesi uyarınca 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, belirtilen surede itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.14.09.2026

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