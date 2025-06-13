ANTALYA 11. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ANTALYA 11. İŞ MAHKEMESİNDEN

SAYI : 2024/179 Esas

DAVALI : HALİL ATAMAN 15604525514

Davacı dilekçesi özetle,

Davacı Adem Uysal vekili Av. Ayşenur Cingöz dava dilekçesinde özetle, davacı Adem Uysal 28/10/1995 - 15/05/2023 tarihleri arasında davalı Bürokent Sitesi A blokta apartman görevlisi olarak, haftada 6 gün çalıştığını, davacının hizmet süresi devam ederken 22/03/2021 tarihinde emekli olduğunu, emekli olduğu tarihte çıkışı gösterilmişse de hiç bir hakkını almadan kesintisiz olarak çalışmaya devam ettiğini, davacının çalışmasına ara vermeden devam etmesine rağmen 16/06/2021 tarihinde tekrar girişi yapıldığını ancak ayda 30 gün yatırılması gereken sigortasının ayda 4 gün olarak gösterildiğini, uzun yıllar davalı işverene hizmet veren davacı işakdini 15/05/2023 tarihinde ihbar önellerine uyulmaksızın ve haklı ya da geçerli bir neden gösterilmeksizin feshedildiğini ve yine hak kazandığı tazminatların kendisine ödenmediğini ve asgari ücret karşılığında çalıştığını, ücretlerini elden ve gecikmeli olarak aldığını, iş akdi feshedilirken 22.000,00 TL bakiye ücret alacağının kaldığını ve bugüne kadar hiç ödenmediğini ayrıca davacıya işveren tarafından kapıcı dairesi tahsis edilmiş, elektrik ve su giderleri işverence karşılandığını belirterek, 5.000,00 TL kıdem tazminatı, 5.000,00 TL ihbar tazminatı, 22.000,00 TL bakiye ücreti alacağı, 2.000,00 TL UBGT ücreti ve 6.000,00 TL yıllık izin ücreti alacağı yönünden mahkememizde dava açılmış olmakla,

1-Duruşma günü 02/07/2025 tarihi saat 10:10'da mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 29.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02240901