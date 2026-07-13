ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/104 Esas

KARAR NO : 2026/480

32*******12 T.C Kimlik Numaralı davacı Hasan Şallı ile 32*******44Kimlik Numaralı davalı Güverçin Şallı arasında görülen boşanma davasının reddine, davacının mal rejimi tasfiyesine ilişkin talebinin işbu esastan tefrikine, kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ile mahkememiz kararının davacı vekilince istinaf edildiği, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf dilekçesine karşı cevabınızı ya da istinaf dilekçenizi sunmanız, aksi halde istinaf hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, hususlarının davalıya tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıilanen tebliğ olunur. 09/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02507846