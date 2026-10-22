ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/604

DAVALI : BANU YURTTABİR -12589553648

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece yenileme tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından yenileme tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/01/2027 günü saat: 11:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, yenileme tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02574260