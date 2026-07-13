ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/278 Esas

Mahkememizce davaya konu taşınmazın TMK. 713/4 ve 5.maddeleri uyarınca ilan yapılmasına karar verilmiştir. Dava Konu taşınmazlar geldisi Antalya İli Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi eski 437 yeni Güzelbağ Mahallesi 28515 ada 37 parselin doğusunda, Güzelbağ Mahallesi 27942 ada 11 ve 12 batısında bulunan ve tespit harici bırakılan tapusuz alanın Türk Medeni Kanunun 713. maddesi gereğince TMK 713.maddesinde belirtilen koşulların gerçekleştiği iddiasıyla davacılar Ahmet ÇETİN ( 27529126554 ), Bayram YELDERESİ ( 38150214756 ), Hacer COŞKUN ( 20608575250 ) ve Metin DEMİR( 25504168438) adına tescili istendiğinden bu taşınmazlardaki hak iddia edenlerin ilandan itibaren üç ay içinde Antalya 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/278 esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri, aksi takdirde itiraz etmemiş sayılacakları üçüncü kişilere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 11/05/2026

#ilangovtr Basın no ILN02507324