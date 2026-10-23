ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/482 Esas

DAVALI : İLYAS EKİN - T.C. Kimlik No: 66358282314

Davacı Duran ÇAĞLAYAN tarafından davalı İlyas EKİN aleyhine 30/12/2025 tarihinde açılan davada,davalıİlyas EKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi de bilinmediğinden, ön inceleme tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü 17/12/2026 günü saat 10:25 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olduğu ilanen duyurulur.18/09/2026

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