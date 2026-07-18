TC

ANTALYA

17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/569

Karar No: 2026/237

İLAN

Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan sanık ELİF KÜÇÜK Mahkememizin 23/03/2026 tarih ve 2025/596 esas, 2026/237 karar sayılı kararıyla

Somut olayda, sanığın 45.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği,

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilmediğinden kararın müşteki MOHAMMAD ALKADI 'YA tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 02/03/2026

#ilangovtr Basın no ILN02511857