ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİ

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T.C.

ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/988 Esas

DAVALI : MARIIA TOPUKSÖKER

Davacı vekili dava dilekçesi ile tarafların 11/11/2023 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten 14/05/2018 doğumlu müşterek bir çocuklarının olduğunu, davalının kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğinin sarsıldığını, davalının davacıyı düğünlerde, bayramlarda, sosyal hayatta hep yalnız bıraktığını, davalının aşırı derecede kıskançlıklar yaptığını, asılsız ithamlarda bulunduğunu, rencide edici davranışlar sergilediğini, davacının ev giderlerini tek başına üstlendiğini, müşterek çocuğu davacının rızası olmadan yurt dışına götürdüğünü belirterek tarafların TMK 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına, davacı ile müşterek çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

HMK 122, 127 ve 129. maddeleri gereğince ilanen tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK kesin süre içinde davaya cevaplarınızı, usûli itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin celbi için gerekli gider avanslarını yatırmanız gerektiği, belirlenen gün ( 17/11/2026 ) ve saatte ( 10:25 ) duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; ilanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca belirlenen gün ve saatte geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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