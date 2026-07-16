ANTALYA 2.TÜKETİCİ MAHKEMESİ

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ANTALYA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/511

KARAR NO : 2025/423

Davacı Güldane Kılıç vekili tarafından davalılar Sarılar Alçı Dekorasyon Mimarlık Yapı Malzemeleri İnş. San.ve Tic. Lmt. Şrt , Planet Özel Eğitim Mutfak ve Aşcılık Sanatları Akademisi Gıda Turizm San. Ve Tic. Lmt Şirketi ve 48 davalı aleyhine Tapu İptal ve Tescil davası açılmış olup; asıl dava bakımından davanın kabulüne, Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mah.8823 Ada 8 Parsel sayılı A Blok 3. Kat 18 nolu bağımsız bölümün, davalı Sarılar... Ltd. Şti adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline, birleşen dava bakımından, davacının Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mah. 8823 Ada 8 Parsel sayılı A Blok 3. Kat 18 nolu bağımsız bölümü takyidatlardan ari tescil talebinin Kısmen Kabulü ile 12/04/2018 tarihinden sonrasına ilişkin takyidatların kaldırılarak tapunun davacı adına tesciline, 12/04/2018 tarihinden öncesine ilişkin takyidat sahipleri bakımından, davacının davasının Reddine, fazlaya ilişkin istemin Reddine, davacı birleşen davalar bakımından kendini vekille temsil ettirdiğinden dava konusu aynı olduğundan A.A.Ü.T.'si gereğince kabul edilen miktar üzerinden hesap edilen 22.500,00-TL vekalet ücretinin müteselsilen , birleşen dosya davalıları Atila Yuva, Cangaz Sanayi ve Tic. Lmt. Şti ve 21 davalıdan alınarak davacıya verilmesine, birleşen davalar bakımından, dava konusu aynı olmakla red edilen fazlaya ilişkin istem sahipleri davalılar Konyaaltı İnşaat Hafriyat ve Altyapı Hiz. Tic. Lmt. Şti, Bahar Aydınlatma Sanayi ve Tic. Lmt. Şti ve 7 davalı kendilerini vekilli temsil ettirmekle A.A.Ü.T.'si gereğince kabul edilen miktar üzerinden hesap edilen 22.500,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendini vekille temsil ettiren davalılar Konyaaltı İnş. Hafriyat ve Altyapı Hiz.Tic. Lm. Şti ve Bahar Aydınlatma San. Tic. Lmt. Şti ve 8 davalı şirketlerine verilmesine karar verilmiş olup davalı Planet Özel Eğitim Mutfak ve Aşcılık Sanatları Akademisi Gıda Turizm Sanayi ve Tic. Lmt. Şti. adına tebligat yapılamamış olduğundan, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere 04/11/2025 tarihinde verilen karar, tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 29/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02509435