T.C. ANTALYA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/98

KARAR NO : 2025/185

KARAR TARİHİ : 03/03/2025

İ L A N

Sanık hakkında Mahkememizin 26/10/2022 tarih 2022/401 esas 2022/774 karar sayılı kararı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın kaldırılmasına, hükmün aşağıdaki gibi açıklanmasına:

Sanık Hüseyin Büyük'ün, mağdura yönelik tehdit suçundan TCK'nın 106/1 maddesi1.cümlesi uyarınca suçun işleniş biçimine göre takdiren 6ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1 maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına, Gerekçeli kararın tebliği için sanık HÜSEYİN BÜYÜK'ün (Hasan ve Ful oğlu, 01/05/1998 ANTALYA doğumlu) bildirdiği adresine çıkartılan tebligatın iade gelmesi, adres araştırmasın olumsuz sonuçlanması ve sanığın yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, iş bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur. 21/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02194871