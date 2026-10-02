ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2026/525 Esas

2026/547

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Seyedrazıallah ve Marzıeh oğlu 04/11/1980 MASHHAD dlu Seyedhamıd MOJTABAEI ve yine aynı suçtan sanık Yusuf ve Latife oğlu, 01/12/1980 MİDYAT dlu Veysi ÖZGÜN haklarında CMK.nun 12/1-2,5235 S.K.nun 9.mad. gereğince Mahkememizin Yetkisizliğine karar verildiği,İşbu karar adresi tespit edilemeyen sanıklara tebliği mümkün olmadığından sanıklara tebliğ yerine kaim olmak üzere işbu ilanın 7201 SY.28 ve 29 md.gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.md.si gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten 2 haftalık yasal süresi içinde Antalya Nöb.Ağır Ceza Mah.ne itiraz yoluna başvurabileceği, itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.25/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02561193