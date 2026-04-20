ANTALYA 3. AİLE MAHKEMESİ
TURKIYA RESPUBLIKASI ANTALYA 3-OILA SUDI TOMONIDAN
JAVOBGAR : SHAKHZODA YIGITALIEVA – A94402 raqamli pasport egasi – 25/0/19*7 yilda tug‘ilgan. Da’vogar tomonidan Sizga qarshi nikoh ittifoqining asosidan izdan chiqishi sababiga ko‘ra ochilgan nizoli ajrashish (talok) ishi bo‘yicha olib borilgan sud muhokamasi jarayonida;Sudimiz tomonidan da’vo arizasida ko‘rsatilgan manzilingizga sud majlisi kunini bildiruvchi chaqiruv xati yuborilgan bo‘lib, tegishli tartibda topshirishning imkoni bo‘lmagan. Manzilni aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tekshiruvlardan ijobiy natija olinmaganligi sababli, da’vo arizasi va sud majlisi kunini e’lon orqali bildirish (ilonan teblig‘ qilish) to‘g‘risida qaror qabul qilingan.
30/04/2026 kuni soat 09:25 da bo‘lib o‘tadigan sud majlisida shaxsan ishtirok etishingiz, yoki o‘zingizni vakil orqali himoya qildirishingiz shartligi,aks holda HUMKning 3156-sonli Qonun bilan o‘zgartirilgan 213/2-moddasiga muvofiq sud ishining Sizning yo‘qligingizda davom ettirilishi, shuningdek HMKning 122, 127 va 129-moddalariga asosan IKKIHAFTALIK qat’iy muddat ichida ish bo‘yicha javoblaringizni, protsessuale’tirozlaringizni va dalillaringizni taqdim etmasangiz, da’vogar tomonidan ilgari surilgan holatlarni inkor etgan hisoblanmasligingiz va dastlabki e’tirozlaringizdan voz kechgan deb topilishingiz, dalillar taqdim etilgan taqdirda esa ularni keltirib olish (chaqirtirish) uchun zarur bo‘lgan xarajat avanslarini to‘lashingiz lozimligi e’lon orqali rasmiy ravishda bildiriladi.
UYAP Axborot tizimidagi ushbu hujjatga http://vatandas.uyap.gov.tr manzili orqali 8NZ0nYN - /VibH9G - xhP52Z1 - YfzjmM=kodlari yordamida kirishingiz mumkin.
#ilangovtr Basın no ILN02452143