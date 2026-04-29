ANTALYA 3. AİLE MAHKEMESİ

ПЕРЕВОД С ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Из 3-его семейного суда г. Анталия ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ № досье : 2020/809 основание ОТВЕТЧИЦА : АНТОНИНА ЗАРАЕВА ДЕРЕЛИОГЛУ –9**29**90*6,Дата рождения: *2.*2.19*5 В ходе судебного разбирательства по делу о расторжении брака на основании распада брачных отношений (оспариваемый развод), возбужденному истцом против Вас:Судом по адресу, указанному в исковом заявлении, было направлено уведомление о дате судебного заседания; однако в связи с невозможностью вручения повестки принято решение о публичном извещении (через объявление) искового заявления и даты судебного заседания.

Вам необходимо лично явиться в судебное заседание, назначенное на 25/06/2026 в 09:40, либо обеспечить своё представительство через представителя. В противном случае, в соответствии со статьей 213/2 Гражданского процессуального кодекса в редакции закона № 3156, судебное разбирательство будет продолжено в Ваше отсутствие. Также, в соответствии со статьями 122, 127 и 129 Гражданского процессуального кодекса, если в течение строго установленного двухнедельного срока Вы не представите свои возражения по делу, процессуальные возражения и доказательства, Вы будете считаться отрицавшей факты, изложенные истцом, и отказавшейся от своих первоначальных возражений. В случае представления доказательств Вы обязаны внести необходимый аванс расходов для их истребования. Настоящее уведомление доводится до сведения посредством публикации.

