ANTALYA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/815 Esas

KARAR NO: 2025/84 Karar

Mahkememizin 24/02/2025 tarih ve 2024/815 Esas, 2025/84 Karar sayılı ilamı ile;

Sanık Hanifi ve Gülüzar Kızı, 24/08/2000 doğumlu Yasmin ÖZGEN 01/09/2024 tarihinde işlediği iddia edilen Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1, TCK'nın 62/1, 52/2, 52/4 maddeleri uyarınca sonuç olarak 11 AY 20 GÜN HAPİS ve 10000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 51/1.maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, TCK'nın 51/3.maddesi uyarınca 1 yıl süreyle herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin denetimli serbestliğe tabi tutulmasına, adli para cezasının yasal olarak ertelenmesine yer olmadığına, suça konu malların MÜSADERESİNE, yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına, Müdahil kendisini vekille temsil ettirdiğinden 30000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine karar verilmiştir.

Kararın sanık Yasmin ÖZGEN'in bildirmiş olduğu yurtdışı adresine tebliğeçıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, sanığa ait başkaca adreste bulunmadığı,TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolunabaşvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

