ANTALYA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ANTALYA 39.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2025/38 Esas

Karar No : 2025/634 Karar

Mahkememizin 03/11/2025 tarih ve 2025/38 Esas, 2025/634 karar sayılı ilamı ile sanık Ovald Toresıus ve Elsa kızı, 17/11/1959 doğumlu Annema YUVALI hakkında, 12/12/2024 tarihinde işlediği iddia edilen Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı Yasanın 3/13/22, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1, 52/2 maddeleri uyarına sonuç olarak 5 AY 25 GÜN HAPİS ve 2500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 51/1.maddesi uyarınca ertelenmesine, aynı kanunun 51/3.maddesi uyarınca 1 yıl süreyle herhangi bir yükümlülük yüklenilmeksizin denetimli serbestliğe tabi tutulmasına, suça konu malların müsaderesine, katılan kuruma 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak verilmesine,dosya giderlerinin sanıktan alınarak hazineye gelir kaydına karar verilmiştir. Mahkememiz kararına karşı katılan Ticaret Bakanlığı tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.Kararın sanık Annema YUVALI'nın yargılama aşamasında bildirmiş olduğu adresine çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, yapılan adres araştırmalarında tebliğe yarar adres tespit edilemediği, TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02503179