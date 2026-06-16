Örnek No:55*

T.C.

ANTALYA

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Alan Mah, 9453 ada 11 parsel zemin kat 6 nolu bağımsız bölüm satılacaktır.Taşınmaz güney-kuzey-doğu cepheli ve brüt 90,00 m² alanlı, 10/100 arsa paylıdır.

Adresi : Kızıltoprak Mah. 922. Sk. Aygün Apt No:1 Daire:6 Muratpaşa / ANTALYA

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret kullanımında kalmakta olup ''Ayrık Nizam'' Kat adedi Max(4) E=1,00'dır

Kıymeti : 4.140.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:30

08/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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