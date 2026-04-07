ANTALYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/368 Esas

DAVALI : HANSA SARI -603 Aspen Glen Dr. Hamden, CT 065189988 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ/Hamden, CT 06518

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan yukarıda kimlik bilgileri yazılı Hansa Sarı'ya dava dilekçesi ve tensip tutanağı 7201 sayılı TK'nın 25/A maddesi uyarınca yurt dışı konsolosluk aracılığı ile tebliğ yazılarına rağmen tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özeti: Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Yarbaşçandır Mah. Mevkii 21046 Ada 8 Parsel, Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Zümrüt Mah. 20410 Ada 579 Parsel, Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, 20484 Parsel 76, 79 ve 81 Parsel sayılı kayıtlı taşınmazlarda taksim konusunda hissedarlar anlaşamadığından ortaklığın öncelikle aynen taksim ile mümkün olmaz ise satış yolu ile giderilmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talebidir.

Duruşma Günü: 25/06/2026 günü Saat:10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02440452