ANTALYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

İ L A N

ANTALYA

5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/303

KARAR NO: 2026/386

Kardeşi kasten öldürmek suçundan Sanık Ömer Butur hakkında mahkememize açılan dava sonunda; mahkememizin 28/07/2026tarih, 2026/303esas, 2026/386 karar sayılı kararı ilesanığınmüebbet hapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği, Sanık Müdafii tarafındankarara karşı istinaf talebinde bulunulduğu,kararve istinaf dilekçeleritüm araştırmalara rağmen Müşteki MUSTAFA BUTUR'atebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan " birer gazete veya ayrıca elektronik ortamda" ibaresi gereğincebir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalıkyasal süresi içerisinde İstinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 22/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02556701