ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/692 Esas

DAVALI : YUSUF EKİCİ Kavaklı Mah.Ay Sk 11/14 B Blk Eskı Cınar Evlerı Beylikdüzü/İstanbul Beylikdüzü / İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/12/2026 günü saat: 10:20'da HMK. 139. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02517959