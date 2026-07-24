ANTALYA 6. AİLE MAHKEMESİ

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T.C.

ANTALYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/317 Esas

DAVALI : PANINA VALERIIA - Street Perevertkina House 42 Apartment 10 Voronezh/Rusya 394063

Davacı RECEP ALABUĞA ile Davalı PANINA VALERIIA arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce davacı tarafça dava dilekçesinde belirtilen yurtdışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres tespitiniz yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinde özetle; tarafların 02.11.2018 tarihinde Rusyada boşandıkları, Rusya makamlarınca velayet konusunda karar verilmediği, müşterek çocukları Denis ALABUĞA'nın velayetinin davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

"Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini usulü itirazlarınızı bildirmeniz, davanın basit usule tabi olması nedeniyle HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delil dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları" ayrıca Duruşma günü olan 07/10/2026 günü saat: 14:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

6-ОЙ СУД ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ АНТАЛИИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОМЕР ОСНОВАНИЯ: 2024/317 Esas

ИСТЕЦ: Панина Валерия (PANINA VALERIIA)– ул. Переверткина, Дом: 42, квартира: 10 Воронеж / Россия 394063

В судебном производстве, проведенном нашим судом по делу об опекунстве, между Ответчиком Реджеп Алабуга (RECEP ALABUĞA) и Истицей Паниной Валерией (PAINA VALERIIA), нашим судом было оформлено повестка, с извещением о даты проведениясудебного заседания, по Вашему адресу за границей, указанному в исковом заявлении,представленном Истицей. В связи невозможностью установления Вашего адреса, былопринято решение о об объявлении искового заявления и даты судебного заседания.В исковом заявлении коротко заявляется; что брак между сторонами был расторгнутРоссийской Федерации, и требуется принимать решение об оставлении опекунства надобщим ребенком Денис Алабуга (Denis Alabuğa) за Истицей.

«Настоящим, в замен вручения искового заявления и извещения о даты заседания, сообщаем Вам, что в течение двух недель, с даты вручения настоящего извещения, Вам необходимопредставить свои претензии в установленном порядке, вместе с Вашим ответным заявлением, оформленным в соответствии со статьей 122, 126, 129 ГражданскогоПроцессуального Кодекса, в связи с производством дела в упрощенном порядке, Вам необходимо выполнить соответствующие подготовительные работы для урегулирования вопроса в соответствии со статьей 139 Гражданского Процессуального Кодекса, в случае не явки в предварительном производстве, Вы не будете иметь право на предъявление претензии к процессу, проведенному в Вашем отсутствии, а также необходимо в течение двух недель с момента получения настоящего извещения, представить в суд документы, указанные в своем заявлении, которые еще не были представлены, а в случае не исполнения указанных процедур, в течение установленного срока, Вы будете признаны отказавшимся от права ссылаться на указанные доказательства», а также Вам необходимо лично присутствовать или направить своего представителя в назначенный день Заседания 07.10.2026 года 14:25, в противном случае производство процесса по делу будет проведено в Вашем отсутствии в соответствии со статьей 213/2 Гражданского Процессуального Кодекса, измененного законом 3156.

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