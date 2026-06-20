T.C.

ANTALYA

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/2135 Esas

Konu : İlanen Tebligat

İLAN METNİ

Davalı: Nuray ÇELİK (T.C Kimlik No:29872267564)

Bilinen son adresi: Flat 54, Building 2918, Road 4652, Block 346, Reef Island Manama/Bahreyn

Mahkememiz 2022/2135 Esas sayılı Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi dava dosyasında davacı Hüseyin Ekici tarafından Antalya ili, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka mah. 28091 ada, 15 parsel ile Antalya ili, Muratpaşa ilçesi Topçular mah. 28125 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazlarda iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi talebine yönelik dava açılışmış olup, davaya iki haftalık kesin süre içerisinde cevap vermeniz gerektiği, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar olunmakla, duruşma gününün 04/11/2026 saat 09:30 olduğu, davalı Nuray ÇELİK'e ilanen tebliğ olunur. 16.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02492909